Pelé e Cristiano Ronaldo na cerimônia da Bola de Ouro, da Fifa - AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI

Publicado 29/12/2022 16:57 | Atualizado 29/12/2022 17:11

Em sua conta no Instagram, o craque português publicou um belo texto prestando sua homenagem ao eterno rei. Segundo Cristiano, 'um mero adeus não é suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol'.

"Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero "adeus" ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhamos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes do futebol. Descanse em paz, Rei Pelé", afirmou.

Diagnosticado com o tumor desde 2021, Pelé teve metástases confirmadas no início deste ano no intestino, pulmão e no fígado, que complicaram seu estado de saúde. Aos 82 anos, ele foi internado no dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória, mas não resistiu.