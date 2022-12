Pelé - Reprodução

Publicado 29/12/2022 17:04

Rio - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, se manifestou na tarde desta quinta-feira lamentando a morte de Pelé. O dirigente se disse "profundamente emocionado" e garantiu que a entidade fará todas as homenagens possíveis.

"Estou profundamente emocionado com a partida do Pelé. A CBF fará todas as homenagens possíveis ao maior atleta de todos os tempos. Pelé é eterno e vamos trabalhar sempre para preservar a sua história e perpetuar o seu legado", afirmou Ednaldo.

O mandatário também deu um depoimento pessoal recordando a primeira vez que viu o Rei jogar futebol, em 1967.

"Lembro ainda hoje da emoção de ter visto o Pelé em ação em Ilhéus quando a seleção da cidade enfrentou o Santos em 1967. Eu tinha apenas 13 anos e fiquei impactado. Ele fez um dos gols. Dois anos depois, viajei até Salvador para assistir o milésimo gol dele, que acabou não saindo. O Nildo tirou o gol quase na linha. Eu e a Fonte Nova praticamente inteira vaiamos o zagueiro do Bahia. Três dias depois, o Rei marcou o milésimo no Rio diante do Vasco", recordou.

Pelé faleceu nesta quinta-feira, aos 82 anos. O Rei do Futebol estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento contra um câncer no cólon e cuidar de uma infecção respiratória.