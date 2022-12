Cristo Redentor com as cores do Brasil em homenagem a Pelé - Reprodução de TV/Globonews

Publicado 29/12/2022 17:29 | Atualizado 29/12/2022 19:20

O Cristo Redentor está iluminado com as cores do Brasil e ficará assim durante toda a noite desta quinta-feira (29), em homenagem a Pelé, que morreu aos 82 anos.



Em nota oficial, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor manifestou "profundo pesar" pela morte de Pelé e o chamou de maior ídolo do futebol brasileiro e mundial que " encantou o mundo inteiro em vida e sempre será uma grande inspiração a todos os brasileiros".



Pelé morreu vítima de um câncer no cólon, após um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador lutava contra a doença desde 2021 e foi submetido à cirurgia, mas teve, no início deste ano, diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado, que complicaram seu quadro de saúde.