Neymar ficou indignado com o árbitro ao ser expulso no retorno ao PSG, contra o StrasbourgJULIEN DE ROSA / AFP

Publicado 29/12/2022 14:08

Desde que chegou na França, Neymar é o jogador que mais recebeu cartões vermelhos em partidas do Campeonato Francês, segundo o jornal "L'Équipe". No período entre a temporada 2017/2018 e a atual, o camisa 10 do PSG foi expulso de campo em cinco oportunidades.

Na última quarta-feira (28), o craque da seleção brasileira foi punido com dois cartões amarelos em um intervalo de dois minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg. No primeiro lance, deu um tapa no rosto do adversário, e, depois, cavou um pênalti.



Em seis temporadas pelo Campeonato Francês, Neymar não foi expulso de campo em apenas duas edições (2021/2022 e 2018/2019). No entanto, o atleta já recebeu 26 cartões amarelos, sendo 10 apenas no último ano.



Apesar das indisciplinas, o craque vem sendo um dos principais jogadores do PSG em 2022/2023. Em 15 jogos pelo Campeonato Francês, o camisa 10 marcou 11 gols e contribuiu com 10 assistências. No entanto, o craque perderá o duelo contra o Lens, no próximo domingo, dia 1.