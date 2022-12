Philippe Coutinho está na mira do Corinthians para 2023 - Foto: Divulgação/Aston Villa

Philippe Coutinho está na mira do Corinthians para 2023Foto: Divulgação/Aston Villa

Publicado 29/12/2022 11:00

Rio - Em baixa no Aston Villa, o meia Philippe Coutinho, de 30 anos, pode estar retornando ao futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "Goal", o jogador teria pedido para ser negociado pelo clube inglês para retornar ao seu país natal. O Corinthians seria o principal interessado no jogador.

Apesar disso, o alto salário de Coutinho pode dificultar o acerto com alguma equipe do Brasil. Em relação ao Corinthians, o jogador teria de baixar sua pedida em mais de 50% para que haja um acerto entre as partes. O valor recebido por Coutinho no Aston Villa está muito acima do teto do Timão.

Revelado pelo Vasco, Philippe Coutinho foi negociado com a Inter de Milão em 2010. No futebol europeu, o jogador passou pelo Espanyol, pelo Liverpool, pelo Barcelona e pelo Bayern. Seu melhor momento foi pelos Reds, quando foi protagonista do futebol inglês. As boas atuações o fizeram ser titular da seleção brasileira na Copa de 2018.



Philippe Coutinho chegou ao Aston Villa em 2021, primeiro por empréstimo junto ao Barcelona. Após se destacar, ele foi comprado por 20 milhões de euros, mas só atuou 14 vezes na temporada, sem marcar nenhum gol até aqui.