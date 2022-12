Jogo das Estrelas viveu sua 18ª edição nesta quarta-feira - Marcos Porto / Agência O Dia

Rio - A 18ª edição do Jogo das Estrelas organizado por Zico teve outro grande nome do futebol mundial como principal protagonista: Pelé. Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para o tratamento de um câncer no cólon desde o dia 30 de novembro, o Rei do Futebol recebeu muitas homenagens dos grandes nomes do futebol brasileiro de também de artistas que estiveram presentes na noite desta quarta-feira no Maracanã.

A festa contou com a presença de 60.356 pessoas e as estrelas entraram em campo com uma camisa escrita "Pelé Eterno". Antes da bola rolar no Maracanã, as taças da Libertadores e da Copa do Brasil, conquistadas pelo Flamengo em 2022, foram exibidas para os torcedores.

Jogo das Estrelas viveu sua 18ª edição nesta quarta-feira Marcos Porto / Agência O Dia

O evento contou com nomes como Carlos Germano, Gabriel, Léo Moura, Gilberto, Zé Roberto, Juan, Lugano, Mozer, Aldair, Mauro Galvão, Ronaldo Angelim, Dedé, Fernando, Júnior, Andrade, Adílio, Luisinho Quintanilha, Carlos Alberto Santos, Magrão, Mauro Silva, Richarlyson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego Ribas, Petkovic, Ramon, Tita, Lúcio Flávio, Nunes, Jardel, Dodô, Grafite, Hernane Brocador, Bruno Mendes, Sávio, Zé Roberto, Alex Dias, Jeffinho, Marcos Paulo e Endrick.



Organizador do evento, Zico, de 69 anos, entrou em campo, mesmo com os problemas que no joelho. Ele manifestou todo o seu apoio a Pelé e desejou uma boa recuperação ao Rei do Futebol.

"Aprendi muito com ele quando era garoto, vendo álbum de figurinha. Acho que todos nós temos muito orgulho de estar em um país que tenha o maior jogador de todos os tempos. Ele sempre foi uma inspiração para todos nós. A oração é muito forte para que ele se recupere", afirmou.

De contrato renovado com o Flamengo, David Luiz, um dos principais líderes do atual elenco do clube carioca também prestou homenagem ao Atleta do Século.

"É um momento triste e angustiante. O Pelé representa tudo aquilo que vivemos da paixão pelo futebol desde o início. Que Deus possa estar com ele. Estamos orando. Ele merece o melhor", disse.

Diego Ribas, que encerrou sua carreira no fim de 2022, defendendo o Flamengo e que foi revelado pelo Santos, clube que Pelé é ídolo, falou de um momento marcante que viveu com o Rei.

"Que se recupere, estamos todos em oração. Eu comecei no Santos. Tirar uma foto ao lado dele foi uma das grandes emoções que eu tive na vida, lembro da emoção do meu pai, dos meus familiares, da minha emoção. Ele nos inspira, não só o futebol, mas o mundo do esporte. Um grande beijo aos familiares, ao Pelé, estamos em oração", disse.