Marcos Paulo não conseguiu espaço no Atlético de Madrid e volta ao futebol brasileiro - Divulgação/Atletico de Madrid

Publicado 28/12/2022 18:31

Oferecido ao Fluminense, que não mostrou interesse em repatriá-lo, Marcos Paulo jogará pelo São Paulo na próxima temporada. O jovem atacante de 21 anos assinou o contrato de empréstimo e foi anunciado nesta quarta-feira.



A negociação com o Atlético de Madrid pelo empréstimo de um ano acontecia desde o início de dezembro, e o documento que faltava chegou da Espanha.



Revelação do Fluminense, Marcos Paulo saiu de graça para o Atlético de Madrid no meio de 2021, ao fim de seu contrato. Entretanto, não teve espaço no clube espanhol e foi emprestado em outras duas oportunidades, para o Famalicão, de Portugal, e Mirandés, da Espanha.



Como não se destacou, continuou fora dos planos do Atlético de Madrid, que desta vez aceitou empréstimo para o futebol brasileiro. Marcos Paulo foi oferecido ao Fluminense, mas a diretoria tricolor recusou, devido à saída pela porta dos fundos, já que o jogador e seus representantes não aceitaram uma renovação de contrato para o clube receber algum valor pela sua ida à Europa.



Marcos Paulo disputou 79 partidas pelo clube que o revelou, foi titular em 50 e marcou 14 gols.