Filhas e netos de Pelé estiveram no hospital onde o Rei do Futebol está internado Reprodução de Instagram

Publicado 28/12/2022 16:34

Depois de passar o Natal com os filhos e familiares no hospital onde está internado em São Paulo, Pelé recebeu a visita de dois netos nesta quarta-feira (28). A filha do Rei do Futebol Kely Nascimento postou uma foto nas redes sociais com os sobrinhos Octávio e Gabriel.



Eles são filhos de Sandra, reconhecida por Pelé na década de 90 e que morreu em 2006. Nos últimos dias, vários familiares se revezaram em visitas ao Rei do Futebol. O filho Edinho, por exemplo, conseguiu liberação do Londrina, clube em que é o treinador, para passar o Natal em São Paulo, e já voltou aos trabalhos.



"Esses momentos são difíceis de explicar. Às vezes muita tristeza e desespero, em outros momentos rimos e falamos de memórias divertidas. E o que mais aprendemos com tudo isso é que temos que buscar um ao outro, e segurar bem pertinho. Só assim que tudo vale a pena. Com todos juntos", escreveu Kely no Instagram.



A saúde do Rei Pelé



O Maior atleta do Século XX luta contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. Ele já foi submetido à cirurgia, mas teve diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado no início deste ano.

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein desde 29 de novembro. Em 3 de dezembro, o jornal "Folha de S. Paulo" informou que o ex-jogador não está mais respondendo ao tratamento de quimioterapia, e, com isso, recebe apenas tratamentos paliativos para gerenciamento da dor e outros desconfortos.



Na última quarta-feira (21), o boletim médico do Hospital informou que Pelé apresentava "progressão da doença oncológica" e que ele requeria "maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca".



Para o Natal, a família do Rei veio de vários lugares do Brasil para passar com ele no quarto do hospital.