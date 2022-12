Messi fez história ao conquistar a Copa do Mundo pela Argentina - AFP

Publicado 28/12/2022 14:29

A conquista da Copa do Mundo com a seleção argentina rendeu a Lionel Messi uma subida de degrau entre os grandes ídolos do país. Como futebolista, muitos torcedores colocam o gênio ao lado de Diego Maradona, considerado "Deus" por parte dos hermanos. No entanto, a idolatria por Messi chegou a um patamar inusitado: de acordo com pesquisa realizada pela consultoria Giacobbe, o camisa 10 poderia vencer uma eventual eleição presidencial contra os principais nomes políticos da Argentina.



Das 2.500 pessoas entrevistadas, mais de 43% afirmaram que votariam em Messi para o cargo de presidente. Outros 17,5% escolheram a opção "talvez", enquanto 37,8% optaram pelo "não". Menos de 1% dos entrevistados preferiu não cravar uma das três respostas.



Com a apresentação do camisa 10 e mais nove candidatos, Messi lideraria hipotética eleição presidencial contra grandes figuras políticas do país. Na pesquisa, 36,7% dos entrevistados disseram que votariam no gênio em uma eventual disputa com nomes como Alberto Fernández (1,3%), atual presidente da Argentina, Maurício Macri (6,9%) e Cristina Kirchner (11,3%), ex-presidentes.



Dentro de campo, o gênio é sete vezes vencedor da Bola de Ouro, campeão da Copa América, da Finalíssima e, agora, da Copa do Mundo com a camisa albiceleste. Além disso, é o maior artilheiro da seleção, com 97 gols - dois deles marcados na grande decisão do Mundial, contra a França.



Messi não é o único a ser taxado de "gênio" pelos argentinos. De acordo com a pesquisa, Lionel Scaloni, treinador da equipe albiceleste na Copa do Mundo, foi classificado dessa forma pela grande maioria dos entrevistados.



Porém, o clima não é dos melhores quando se fala da política nacional da Argentina. Quase 90% dos entrevistados afirmaram que o país não ficará mais unido politicamente após a conquista da Copa do Mundo. Exposta na pesquisa de Messi, a rejeição da população do país com relação ao governo de Alberto Fernández é alta.



Em maio deste ano, a Universidad de San Andrés publicou pesquisa na qual mostrava que 81% dos argentinos não aprovavam o governo, até aquele momento, do atual presidente.