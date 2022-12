Neymar - Divulgação / PSG

28/12/2022

Rio - A eliminação do Brasil na Copa do Mundo para a Croácia desgastou bastante o atacante Neymar. Porém, de acordo com o treinador do PSG, Christophe Galtier, o camisa 10 já está totalmente recuperado para volta aos gramados pelo clube francês.

"Em relação ao tornozelo, ele já está totalmente recuperado, realizou atividades. E na parte mensal, está doido para voltar para campo, o que é uma notícia excelente", afirmou o treinador.

Após a paralisação por conta da Copa do Mundo, o Campeonato Francês retorna nesta quarta-feira. O PSG entra em campo diante do vice-lanterna Strasbourg, às 17 horas (no horário de Brasília). Sem Mbappé e Messi, Neymar deverá ser a grande estrela da equipe francesa.