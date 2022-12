Endrick, de 16 anos, é uma das joias da base do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 27/12/2022 19:15

O Palmeiras decidiu nesta terça-feira (27) que não vai liberar o atacante Endrick para a seleção brasileira sub-20. O jogador foi convocado para disputar o Sul-Americano da categoria entre 9 de janeiro e 13 de fevereiro, na Colômbia, mas ele faz parte do elenco profissional e têm reapresentação marcada para 2 de janeiro.

Além de Endrick, Giovani também faz parte dos planos de Abel Ferreira e não foi liberado. Ambos, inclusive, já cumprem uma cartilha de treinos remotos como parte da preparação do Verdão para o Paulistão. No entendimento do Palmeiras, um longo período ausente no início da temporada pode prejudicar o time, que terá Paulistão e Supercopa.

Já o goleiro Kaique, que também foi convocado pelo técnico Ramon Menezes, deve integrar a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano. O clube não se opõe a participação do jogador e deverá liberá-lo.