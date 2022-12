Luto - Reprodução

Publicado 27/12/2022 17:01

Com passagem por Flamengo e Botafogo, Jair Bala morreu nesta terça-feira, aos 79 anos, em Belo Horizonte. O ex-jogador estava internado desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Ele também passou por grandes clubes como Palmeiras e Santos e foi ídolo do América-MG.

Jair Bala jogou com Pelé no Santos em 1969 Foto: Reprodução/Instagram do América-MG

Jair ficou internado por um longo período em 2020, quando teve uma infecção pulmonar, mas se recuperou. Nos últimos dias, o ex-jogador estava internado e lutava após sofrer um AVC. Ele esteve em coma no último mês, e, nesta terça-feira, não resistiu.

O ex-atacante foi revelado pelo Flamengo, onde atuou no time profissional entre 1960 e 1962. Ele também passou pelo Botafogo em 1963. No futebol paulista, ele jogou pelo Palmeiras, mas ficou marcado no Santos, onde jogou ao lado de Pelé. Jair Bala substituiu o Rei do Futebol após ele marcar seu milésimo gol na partida histórica contra o Vasco, no Maracanã, em 1969.

Jair Bala atuou pelo América-MG em dois períodos como jogador, de 1964 a 1965 e entre 1970 e 1971. Após se aposentar, ele foi treinador do clube em algumas oportunidades nas décadas de 1970 e 1980. Ao todo, ele marcou 78 gols, foi artilheiro do Mineiro de 64, além de 71, ano que também venceu o título do Estadual no time que até hoje é considerado como um dos melhores da história do Coelho.

O América-MG publicou um comunicado oficial em seu site e se solidarizou aos familiares, amigos e admiradores.

O América Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do nosso ídolo Jair Bala! Desejamos muita força para a família, amigos e fãs! pic.twitter.com/j1ali7z4gG — América FC (@AmericaMG) December 27, 2022