Lionel Messi terá mais tempo de folga após vencer a Copa do Mundo - AFP

Publicado 27/12/2022 15:45 | Atualizado 27/12/2022 15:45

Campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, Lionel Messi ganhará uma folga maior do que os demais jogadores do Paris Saint-Germain, da França. O craque argentino, eleito o melhor jogador do Mundial do Catar, voltará aos treinos somente após a virada do ano.

O técnico Christophe Galtier afirmou nesta terça-feira (27), em entrevista coletiva, que o craque argentino terá uma folga estendida. Com isso, ele se representará apenas na próxima semana.

"Ele (Messi) voltou para a Argentina para as comemorações. Decidimos que ele ficaria de folga até primeiro de janeiro. Ele voltará a treinar nos dias 2 ou 3, para estar em condições de voltar a jogar as competições", disse o treinador.

Sendo assim, Messi desfalcará o PSG em duas partidas: contra o Strasbourg, nesta quarta (28), e contra o Lens, domingo (1). A tendência é que ele retorne aos gramados no dia 11, contra o Angers.

Até lá, o PSG aposta suas fichas em Mbappé e Neymar. O craque francês e o brasileiro se reapresentaram poucos dias após as derrotas na Copa do Mundo.