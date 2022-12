Novo escudo do Santos tem coroa em homenagem ao Rei Pelé - Divulgação/Santos

Novo escudo do Santos tem coroa em homenagem ao Rei PeléDivulgação/Santos

Publicado 27/12/2022 14:30

O Santos divulgou nesta terça-feira (27) o escudo que passará a valer a partir de 2023, com uma homenagem permanente a Pelé. Acima das duas estrelas que representam o bicampeonato do mundo em 1962 e 1963, estará uma coroa representando o Rei do Futebol.

A estreia do novo escudo em uma partida será na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com a equipe sub-20.

Além dos uniformes dos profissionais e das divisões de base, os times de futebol feminino e de futsal também usarão a honraria a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.



A homenagem foi incluída no novo estatuto do Santos, aprovado em novembro, ao jogador que vestiu a camisa por 1.116 jogos em 18 anos, com 1.091 gols marcados.



A saúde do Rei Pelé

O Maior atleta do Século XX luta contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. Ele já foi submetido à cirurgia, mas teve diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado no início deste ano.



Pelé está internado no Hospital Albert Einstein desde 29 de novembro. Em 3 de dezembro, o jornal "Folha de S. Paulo" informou que o ex-jogador não está mais respondendo ao tratamento de quimioterapia, e, com isso, recebe apenas tratamentos paliativos para gerenciamento da dor e outros desconfortos.



Na última quarta-feira (21), o boletim médico do Hospital informou que Pelé apresentava "progressão da doença oncológica" e que ele requeria "maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca".



Para o Natal, a família do Rei veio de vários lugares do Brasil e do mundo para passar com ele no quarto do hospital.