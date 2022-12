CBF fez mudança no calendário de competições das divisões de base - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/12/2022 10:07

A CBF anunciou o calendário das divisões de base para 2023 e confirmou o fim do Brasileiro de Aspirantes. A competição com jogadores sub-23, que tinha a participação apenas de Botafogo e Fluminense entre os clubes do Rio, dará lugar ao Brasileiro Sub-15.

Sobre o motivo da reestruturação do calendário nacional do futebol de base, a entidade explicou que optou pelo fim do Brasileiro de Aspirantes em função do pouco interesse dos clubes.



Em 2022, por exemplo, a CBF precisou mudar o regulamento para cortar os custos, já que bancava a viagem de todas as equipes. Apesar disso, o interesse seguiu pequeno: apenas seis clubes que disputaram a Série A dos profissionais em 2022 entraram na disputa.



Ao todo, serão cinco competições das divisões de base em 2023. No primeiro semestre, a bola rola para os Brasileiros Sub-20 e Sub-15, aém da Copa do Brasil Sub-17. Já no segundo semestre, haverá o Brasileiro Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20.



Confira o calendário das competições de base em 2023:



Campeonato Brasileiro Sub-20 - 1 de março a 12 de agosto

Campeonato Brasileiro Sub-17 - 4 de julho a 24 de outubro

Campeonato Brasileiro Sub-15 - 4 de março a 27 de julho

Copa do Brasil Sub-20 - 16 de agosto a 15 de outubro

Copa do Brasil Sub-17 -8 de março a 19 de junho