Gabriel Martinelli marcou contra o West Ham na rodada do 'Boxing Day' do Campeonato Inglês - GLYN KIRK / AFP

Publicado 26/12/2022 19:00

Segue o líder. Com gol de Gabriel Martinelli, o Arsenal venceu o West Ham por 3 a 1, de virada, nesta segunda-feira (26), em Londres, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Sem Gabriel Jesus, os Gunners saíram atrás do placar e precisaram buscar a virada com gols do trio de ataque Buyako Saka, Gabriel Martinelli e Eddie Nketiah.

Com a vitória, o Arsenal chegou aos 40 pontos e abriu sete de diferença para o vice-líder (que agora é o Newcastle United, com 33 pontos). O Manchester City, com 32, é o terceiro colocado e pode diminuir a diferença na próxima quarta-feira (28), em caso de vitória sobre o Leeds United, às 17h (de Brasília), fora de casa.

O JOGO

Sem Gabriel Jesus, que se recupera de uma lesão sofrida durante a Copa do Mundo, o Arsenal foi a campo com Eddie Nketiah completando o ataque com Gabriel Martinelli e Buyako Saka. Os Gunners começaram pressionando, mas o zagueiro francês William Saliba cometeu pênalti aos 25 minutos do primeiro tempo. O meia Saïd Benrahma converteu e colocou o West Ham em vantagem.

Após o gol sofrido, o Arsenal se manteve com mais presença no campo ofensivo, mas esbarrou na forte marcação do West Ham, que parecia satisfeito em segurar o placar mínimo. No fim do primeiro tempo, o árbitro chegou a marcar um pênalti para os Gunners, mas voltou atrás na decisão após revisar o lance no monitor, e o placar não foi alterado até o intervalo.

Na etapa final, o Arsenal manteve a pressão e, desta vez, foi feliz nas conclusões. O empate veio aos sete minutos com Saka, que aproveitou rebote do chute de Odegaard. O West Ham sentiu o gol e não demorou para os Gunners virarem o placar. Aos 13, Gabriel Martinelli recebeu passe de Xhaka, driblou um marcador e bateu entre o goleiro e a trave.

O West Ham ficou abatido com a virada do Arsenal e não teve mais forças para reagir. Para piorar a situação, ainda sofreu o terceiro gol, marcado por Nketiah, aos 23 minutos. O substituto de Gabriel Jesus recebeu passe de Odegaard na área, girou como um bom pivô para tirar a marcação da jogada e bateu cruzado para balançar a rede.

Com uma vantagem confortável e o adversário arrasado, o Arsenal jogou com o relógio a seu favor no restante da etapa final. Os Gunners ainda criaram mais chances para aumentar o placar, mas faltou um pouco de capricho para transformar a vitória em goleada. Mesmo assim, os torcedores saíram felizes e comemoraram o presente de Natal.