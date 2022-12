Revelado no Fluminense, o lateral-esquerdo Fábio está acertado com o Grêmio - Divulgação/Nantes

Publicado 26/12/2022 17:45

Rio - O Grêmio encaminhou a contratação de mais um reforço para a próxima temporada. O lateral Fábio, do Nantes, da França, acertou com o clube gaúcho e é aguardado em Porto Alegre no início de janeiro para assinar contrato de duas temporadas. Segundo o "ge", restam detalhes para o anúncio oficial.

Revelado no Fluminense, Fábio é irmão gêmeo de Rafael, do Botafogo. Ele foi contratado ainda na base pelo Manchester United, da Inglaterra, junto com o irmão, mas teve uma passagem sem sucesso pelo clube inglês e foi emprestado para o Cardiff City e Middlesbrough, também ingleses.

O lateral, de 32 anos, defende o Nantes, da França, desde 2018, e tem contrato até junho de 2023. Em janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Entretanto, ele deve ser liberado pelo clube francês para se juntar ao Grêmio no início de janeiro.

Fábio surgiu como lateral-esquerdo, mas atua também pelo lado direito. Além dele, o Grêmio também encaminhou a contratação do lateral João Pedro, ex-Corinthians, e atualmente no Porto, de Portugal, e do atacante Luís Suárez, sem clube.