Deyverson marcou o segundo gol da vitória do Cuiabá contra o Botafogo pelo Brasileirão de 2022AssCom Dourado

Publicado 26/12/2022 13:30 | Atualizado 26/12/2022 13:30

Rio - O atacante Deyverson, do Cuiabá, pode acertar com outro clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O jogador, de 31 anos, foi indicado pelo técnico António Oliveira para o Coritiba. Segundo o "ge", o clube paranaense ainda não fez uma oferta e se assustou com os valores.

Deyverson trabalhou com António Oliveira no Cuiabá nesta temporada e foi um dos destaques do time na luta pela permanência na elite do futebol brasileiro. O jogador, que marcou sete gols em 23 jogos, tem contrato até o final de 2024 e uma multa de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões) para saída.

Apesar do interesse em Deyverson, o Coritiba já acertou com os atacantes Rodrigo Pinho e William Pottker para 2023. Além dele, o clube paranaense já contratou com o lateral-esquerdo Victor Luís e venceu a disputa contra o Vasco pelo volante Júnior Urso. Agora, a prioridade é um zagueiro.

Deyverson, de 31 anos, chegou ao Cuiabá em 2022 após encerrar a passagem pelo Palmeiras, onde marcou o seu nome na história do clube após marcar o gol do título da Libertadores de 2021, contra o Flamengo. Em 2022, o Dourado terminou o Brasileirão do ano passado em 16º lugar, com 41 pontos.