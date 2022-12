Estádio do Maracanã - Tânia Rêgo/agência brasil

Publicado 26/12/2022 06:00 | Atualizado 26/12/2022 11:33

Com o fim da Copa do Mundo do Catar e o ano de 2023 cada vez mais próximo, os torcedores voltaram as atenções para os times do coração. Por isso, o jornal O Dia conversou com a taróloga Mística Rodrigues, que trouxe algumas previsões do mundo do futebol para a próxima temporada.

Vale destacar que ainda é cedo para cravar quem serão os campeões das principais competições do próximo ano. Isso porque os times ainda passarão por mudanças até o início da nova temporada.

AS TEMPORADAS DOS QUATRO GRANDES DO RIO

"Não consigo ver uma cravada total em cima porque ainda existem muitas coisas para serem acertadas em relação a esses times. Jogadores, táticas, tudo isso... Tudo o que vier pela frente. Mas vejo algo muito bom, radiante, a estrela do Flamengo, sim, brilha. Fluminense terá algumas adversidades, algo para colocar em questão para poder acertar. Mas para cravar como vai ser realmente, ainda tem muita coisa por vir".

FLAMENGO NO MUNDIAL DE CLUBES

"Flamengo vai arrumar a casa. Chegada de um novo técnico, um técnico mais durão, que tem o jeito dele, que simplesmente vai, sim, fazer valer aquilo que ele veio. Não vai ouvir piadinha e deixar barato. Quer jogar comigo? Então, vamos embora. Não quer? Também não vou ficar ouvindo piadinha e fazer de conta que está tudo bem. Quero pessoas sérias do meu lado e pessoas que querem jogar para levar até o final e trazer o título. É esse o time que ele quer com ele".

PRÓXIMO TÉCNICO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

"Vejo negociações. Não vejo ainda algo a ser colocado em questão. Há nomes, mas há situações a serem colocadas em prática, como, de repente, contrato, se vai ser liberado ou se não vai, se quer, se aceita. Então, não tenho, no momento, como dizer se vai ser esse. Existem nomes, tem negociação aí".