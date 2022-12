Matheus Cunha é o novo reforço do Wolverhamtpon - Foto: Divulgação/Twitter @Wolves

Matheus Cunha é o novo reforço do WolverhamtponFoto: Divulgação/Twitter @Wolves

Publicado 25/12/2022 17:44

Neste domingo, 25, o Wolverhampton oficializou a contratação do brasileiro Matheus Cunha, que estava no Atlético de Madrid. Nas redes sociais, o atacante foi anunciado como um presente de Natal. Confira abaixo:

We've found one more gift under the tree.



pic.twitter.com/uVNEsBDUfC — Wolves (@Wolves) December 25, 2022

Inicialmente, o contrato de Matheus Cunha com os Wolves é por empréstimo. No entanto, caso certas cláusulas sejam acionadas, o acordo passa a ser permanente e válido até 2027.

"Estou muito entusiasmado por fazer parte deste grupo e deste clube, é um grande clube. Estou animado para jogar na Premier League, para jogar no Wolverhampton. Acho que o ponto mais importante é que estou feliz como uma criança", disse o atacante.

Vale destacar que Matheus Cunha, de apenas 23 anos, é a primeira contratação dos Wolves desde a chegada do técnico Julen Lopetegui. O novo comandante chegou ao clube inglês no início de novembro, após a demissão do português Bruno Lage.

"Eu o conheço porque já jogamos um contra o outro três ou quatro vezes. Ele é um grande treinador, tem uma grande mentalidade. Ele também é uma ótima pessoa, e acho que tudo junto, vamos colocar o Wolverhampton onde o Wolverhampton precisa estar.", disse o jogador.

Cria das categorias de base do Coritiba, Matheus Cunha se transferiu ainda muito jovem para o Sion, da Suíça. Posteriormente, somou passagens pelo RB Leipzig, Herta Berlim e Atlético de Madrid. Ele também foi ouro olímpico em Tóquio, mas acabou de fora da lista do técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar.

O Wolverhampton, por sua vez, busca se reerguer no Campeonato Inglês. Atualmente, o time é o lanterna da competição, com dez pontos conquistados - quatro de diferença para o primeiro fora da zona de rebaixamento.