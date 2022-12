Zidane - AFP

ZidaneAFP

Publicado 25/12/2022 15:22

Rio - Após Tite deixar o comando da seleção brasileira, a CBF começou a mapear o mercado de treinadores para definir o futuro técnico da Seleção. Um dos nomes cogitados pela entidade foi o do francês Zinedine Zidane, ex-Real Madrid. A informação é do jornal “L’Equipe”, da França.



Zidane vivia a expectativa de assumir o comando da seleção francesa. No entanto, a imprensa internacional afirma que Didier Deschamps pretende renovar com os Bleus até o fim de 2026, visando disputar mais Copa do Mundo. Com isso, o ex-jogador já começa a pensar em outros possíveis destinos.



O jornal francês ainda aponta que, embora tenha sido carrasco da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1998 e 2006, Zidane seria recebido “de braços abertos” por torcedores, jogadores e pelos dirigentes da CBF.

O treinador está livre no mercado desde que deixou o Real Madrid, em maio de 2021. Além do francês, outros nomes como Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Thomas Tuchel também entraram no radar da CBF.