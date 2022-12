Dibu Martínez com o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo do Catar - FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 25/12/2022 14:05

Campeão do Mundo com a França em 1998 e atual técnico do Crystal Palace, Patrick Vieira ficou na bronca com as comemorações do goleiro Emiliano Martínez após o título da Argentina no Mundial do Catar. Em entrevista coletiva no último sábado, ele chegou a classificar a ação do arqueiro da Albiceleste como "estúpida".

"Algumas das imagens que vi do goleiro estragam um pouco o que a Argentina conquistou no Mundial. Eu não acho que eles realmente precisavam disso. Às vezes você não pode controlar as ações que toma no calor do momento. Mas foi uma ação estúpida, eu acho, da parte de Martinez", disse Patrick Vieira.

ENTENDA O CASO

Dibu Martínez fez um gesto obsceno logo após receber o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo do Catar. Em entrevista à rádio "La Red", da Argentina, o arqueiro chegou a explicar que isso foi uma resposta aos torcedores da França presentes no Estádio Lusail que o vaiaram.

"Fiz isso porque os franceses estavam me vaiando. A soberba comigo não vai", disse o goleiro.

Depois, já no desfile da vitória em Buenos Aires, Dibu foi visto segurando um boneco com o rosto tampado por uma foto de Mbappé.