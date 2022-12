Szymon Marciniak apitou a final da Copa do Mundo do Catar, disputada entre Argentina e França - Foto: Paul ELLIS / AFP

Publicado 23/12/2022 18:07 | Atualizado 23/12/2022 18:08

O árbitro Szymon Marciniak rebateu as críticas que recebeu dos torcedores e da imprensa francesa por sua performance na final da Copa do Mundo do Catar. O polonês falou mais especificamente sobre o terceiro gol da Argentina na partida, em que alguns jogadores reservas da Albiceleste invadiram o campo antes da bola entrar.

"Os franceses não mencionaram esta foto, onde você pode ver como há sete franceses em campo quando Mbappé marca um gol", disse Szymon Marciniak.

"Qual foi o impacto dos caras que se levantaram e pularam no campo? Há jornais sérios e que procuram qualquer burburinho. Amigos, grandes árbitros da França, me escreveram. A recepção foi ótima. Muitos profissionais e jogadores de futebol nos enviaram os parabéns. Kylian Mbappé disse que éramos ótimos árbitros", completou.

ENTENDA O CASO

Um dia após a final da Copa do Mundo do Catar, a imprensa francesa apontou uma irregularidade no terceiro gol da Argentina, marcado por Messi, já na prorrogação. Segundo o "L'Équipe", alguns jogadores da seleção albiceleste que estavam no banco de reservas invadiram o campo para comemorar antes que a bola tivesse entrado.

"Pelo regulamento, o segundo gol de Lionel Messi, na prorrogação, deveria ter sido anulado pelo árbitro da partida, Szymon Marciniak. Os substitutos argentinos já estavam em campo antes que a bola passasse por cima da linha de gol de Hugo Lloris", diz um trecho da matéria do jornal.

O que diz o regulamento da Fifa:



"Se, após a marcação de um gol, o árbitro perceber antes do jogo recomeçar que uma pessoa adicional estava em campo no momento em que o gol foi marcado: o árbitro deve anular o gol se o suplente for: jogador, suplente, substituído, expulso ou dirigente da equipa que fez o golo; o jogo deve ser reiniciado com um tiro livre direto no local onde estava a pessoa extra".