Momento em que Richarlison bateu de voleio para fazer o segundo do Brasil contra a Sérvia - FOTO: Giuseppe CACACE / AFP

Publicado 23/12/2022 15:40

O gol marcado por Richarlison na vitória da Seleção Brasileira sobre a Sérvia por 2 a 0, pela primeira rodada da fase de grupos, foi eleito o mais bonito da Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, o atacante acertou um chute de voleio para ampliar a vantagem do Brasil e também dar números finais ao jogo.

Voted by you and only you:



@richarlison97's bicycle kick is one for the books and your Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022

A escolha do gol mais bonito foi feita a partir de uma votação dos próprios torcedores no site oficial da Fifa. Este de Richarlison contra a Sérvia concorria com mais outros nove tentos. Veja a lista completa dos que concorreram ao prêmio:



- Salem Al-Dawsari, da Arábia Saudita (em Arábia Saudita 2x1 Argentina).



- Richarlison, do Brasil (em Brasil 2 x 0 Sérvia).



- Cody Gakpo, da Holanda (em Holanda 1x1 Equador).



- Enzo Fernandez, da Argentina (em Argentina 2x0 México).



- Vincent Aboubakar, de Camarões (em Camarões 3x3 Sérvia).



- Luis Chávez, do México (em Arábia Saudita 1x2 México).



- Kylian Mbappé, da França (em França 3x1 Polônia).



- Richarlison, do Brasil (em Brasil 4x1 Coreia do Sul).



- Paik Seungho, da Coreia do Sul (em Brasil 4x1 Coreia do Sul).



- Neymar, do Brasil (em Croácia 1x1 Brasil).

RICHARLISON JÁ TINHA MARCADO DE VOLEIO POUCOS DIAS ANTES

Vale lembrar que o camisa 9 do Brasil já havia feito um gol de voleio durante o treino da Seleção do dia 16 de novembro, ainda em Turim, antes do início do Mundial do Catar. Naquela oportunidade, Richarlison pegou de primeira para estufar as redes do goleiro Ederson.

"Não sei se vocês acompanharam, mas fiz um gol parecido na Itália. Faz no treino, faz no jogo. Virei um voleio ali, não sei, e acertei belo chute. Espero continuar focado, fiz dois gols e quero mais. Falei no intervalo que precisava de uma bola e a bola veio. Falei na semana que era difícil furar bloqueio, estou acostumado a jogar assim na Inglaterra. Eu sabia que teria oportunidade e poderia guardar. Tive duas, estive focado e finalizei bem", declarou Richarlison, na entrevista pós-jogo da vitória do Brasil sobre a Sérvia.