Dibu Martínez com o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo do Catar - FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Dibu Martínez com o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo do Catar FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 21/12/2022 17:58

Campeão do Mundo com a França em 2018, o zagueiro francês Adil Rami não poupou críticas ao goleiro Emiliano Martínez, da Argentina, que fez diversas provocações ao adversários franceses após a conquista do Mundial do Catar.

Martínez reagiu com um gesto provocativo após receber o troféu de melhor goleiro da competição. Depois, já durante as comemorações do título, o jogador do Aston Villa pediu um minuto de silêncio por Mbappé e, mais recentemente, na festa em Buenos Aires, apareceu com um boneco com a cara do atacante do PSG.

“O maior filho da p*** do mundo do futebol. O homem mais odiado”, compartilhou Rami, no Instagram.

O defensor do Troyes ainda disse que deveria ter sido Bounou, goleiro de Marrocos, o vencedor do ‘luva de ouro’ do Mundial do Catar e que Mbappé deixou alguns argentinos traumatizados.

“Mbappé deve tê-los traumatizado, já que celebram mais a vitória contra o nosso prodígio do que a conquista do Mundial”, escreveu.