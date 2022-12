Multidão lotou as ruas de Buenos Aires para receber a seleção argentina após conquista da Copa do Mundo - AFP

Publicado 20/12/2022 19:56

Argentina - Nem tudo foi festa no desfile dos jogadores da seleção argentina com a taça da Copa do Mundo, nesta terça-feira, em Buenos Aires. Segundo o serviço de emergência médica da cidade, pelo menos oito pessoas ficaram feridas na comemoração. Elas sofreram politraumatismo ou então fratura de braços ou pernas por subirem em locais inadequados, como semáforos e postes.

Segundo o chefe do serviço de emergência médica, Alberto Crescenti, desde o título conquistado no último domingo, a cidade de Buenos Aires contabilizou cerca de 350 feridos durante as comemorações. Além disso, um homem de 24 anos morreu ao cair do teto de uma casa. Segundo estimativas, pelo menos 5 milhões de pessoas estiveram nas ruas somente nesta terça-feira, dia em que foi decretado feriado pelo governo argentino.

TORCEDORES PULARAM DE VIADUTO PARA DENTRO DO ÔNIBUS DOS JOGADORES

AGORA: Torcedor despenca de viaduto ao tentar pular no ônibus da seleção argentina. pic.twitter.com/YTnSir4UG5 — CHOQUEI (@choquei) December 20, 2022 Durante o desfile, algumas imagens que circulam nas redes sociais impressionaram. Em uma delas, dois torcedores tentaram pular de um viaduto para dentro do ônibus que levava os campeões mundiais. Um dos hinchas conseguiu ingressar no ônibus com sucesso, mas o outro perdeu o tempo e acabou caindo na traseira do veículo e indo ao chão logo em seguida. O incidente ocorreu numa ponte da região da Avenida Tenente General Pablo Ricchieri, próxima ao Mercado Central.

Segundo a imprensa local, o torcedor que conseguiu cair dentro do ônibus foi ajudado pelos jogadores e retirado do veículo sem ferimentos. No entanto, não há informações até o momento sobre o homem que acabou caindo no asfalto. O incidente pesou para que o trajeto percorrido pelos campeões mundiais fosse alterado.



A ideia inicial era que os jogadores da Argentina chegassem ao Obelisco, região no centro de Buenos Aires conhecida por grandes celebrações. No entanto, como os atletas ainda estavam na metade do caminho programado depois de 5 horas do início do desfile, a delegação mudou a rota e pegou helicópteros no Parque Roca para uma volta olímpica aérea rumo ao Centro de Treinamento da Associação de Futebol Argentino (AFA), em Ezeiza.