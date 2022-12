Didider Deschamps é o técnico da seleção francesa - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Didider Deschamps é o técnico da seleção francesaFOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 20/12/2022 12:34

Catar - O clima no vestiário da França no intervalo da final da Copa do Mundo, quando já perdia por 2 a 0 para a Argentina, não foi dos melhores. Segundo o jornal francês "L'Equipe", o técnico Didier Deschamps deu uma bronca tão grande nos jogadores que chegou a machucar um dedo das mãos ao socar uma mesa durante o discurso.

"Precisamos de mais precisão nos passes, mais precisão nas escolhas. Vocês não estão compactos. Têm que estar mais perto um do outro. Vocês não estão aí! Vocês não estão em nenhuma segunda bola. Vocês não estão jogando uma final de Copa do Mundo!", teria dito o treinador, aos gritos, no vestiário.

Apesar da bronca de Deschamps, a França ainda demorar a buscar o empate. Os gols de Mbappé, que levaram a partida para a prorrogação, só vieram nos minutos finais. No entanto, os europeus acabaram derrotados nos pênaltis.

Na última segunda-feira, a seleção francesa retornou a Paris e foi recebida por uma multidão. O ônibus levou os jogadores do aeroporto até a Place de la Concorde, no coração da cidade, onde foram ovacionados.