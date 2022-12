Torcedor cai de viaduto ao tentar pular no ônibus da seleção argentina - Reprodução

Publicado 20/12/2022 17:45

Argentina - Durante a festa nas ruas de Buenos Aires para comemorar o título da Argentina na Copa do Mundo, dois torcedores tentaram pular de um viaduto para dentro do ônibus que levava os campeões mundiais em desfile pela capital. Um dos hinchas conseguiu ingressar no ônibus com sucesso, mas o outro perdeu o tempo e acabou caindo na traseira do veículo e indo ao chão logo em seguida. O incidente ocorreu numa ponte da região da Avenida Tenente General Pablo Ricchieri, próxima ao Mercado Central.

AGORA: Torcedor despenca de viaduto ao tentar pular no ônibus da seleção argentina. pic.twitter.com/YTnSir4UG5 — CHOQUEI (@choquei) December 20, 2022 Veja o vídeo:

Segundo a imprensa local, o torcedor que conseguiu cair dentro do ônibus foi ajudado pelos jogadores e retirado do veículo sem ferimentos. No entanto, não há informações até o momento sobre o homem que acabou caindo no asfalto. O incidente pesou para que o trajeto percorrido pelos campeões mundiais fosse alterado.

A ideia inicial era que os jogadores da Argentina chegassem ao Obelisco, região no centro de Buenos Aires conhecida por grandes celebrações. No entanto, como os atletas ainda estavam na metade do caminho programado depois de 5 horas do início do desfile, a delegação mudou a rota e pegou helicópteros no Parque Roca para uma volta olímpica aérea rumo ao Centro de Treinamento da Associação de Futebol Argentino (AFA), em Ezeiza.

Los Campeones del Mundo están sobrevolando todo el recorrido en helicópteros porque se hizo imposible seguir por tierra ante la explosión de alegría popular. Sigamos celebrando en paz y mostrándoles nuestro amor y admiración! — Gabriela Cerruti (@gabicerru) December 20, 2022 "Os campeões mundiais estão sobrevoando todo o percurso em helicópteros porque ficou impossível continuar em terra devido à explosão de alegria popular. Vamos continuar celebrando em paz e demonstrando a eles nosso amor e admiração", escreveu no Twitter a porta-voz da presidência argentina, Gabriela Cerruti.

De acordo com alguns jornais argentinos, estima-se que mais de 5 milhões de pessoas foram às ruas de Buenos Aires para a festa do tricampeonato mundial da Argentina.