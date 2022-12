Veja fotos da festa em Buenos Aires para receber a seleção argentina após título na Copa do Mundo

Argentina - Uma verdadeira multidão toma as ruas de Buenos Aires, nesta terça-feira, para receber a seleção argentina após a conquista da Copa do Mundo no Catar. Segundo a imprensa local, cerca de 4 milhões de pessoas foram acompanhar o desfile dos campeões mundiais com a taça. A festa acontece desde que o avião com a delegação pousou na capital argentina, às 2h40, no Aeroporto Internacional de Ezeiza. Confira as fotos na galeria!

