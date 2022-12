Multidão foi às ruas para receber a seleção da Argentina após título na Copa do Mundo - AFP

Publicado 20/12/2022 14:20 | Atualizado 20/12/2022 14:32

Argentina - A grande festa dos torcedores para receber a seleção argentina, nesta terça-feira, não passará por alguns pontos tradicionais de Buenos Aires. Diferentemente das comemorações dos títulos de 1978 e 1986, os campeões mundiais não circularão pela Casa Rosada, sede do governo argentino, e nem pelo Obelisco, local tradicional de celebrações no país e que lotou durantes os jogos da Copa do Mundo.

Segundo a Associação do Futebol Argentino (AFA), o trajeto foi combinado com as forças de segurança de Buenos Aires. Messi e seus companheiros foram em carro aberto até às Avenidas 25 de maio e 9 de julho.

"Os jogadores virão cumprimentar os torcedores da rodovia 25 de maio e 9 de julho, segundo o circuito organizado pelos órgãos de segurança (Nação, Província e Cidade de Buenos Aires). Estima-se que a presença da delegação será a partir das 12h30 na referida área. É importante que todos se desloquem com tranquilidade até a área para curtir com tranquilidade esse momento inesquecível com os campeões mundiais", disse a AFA, antes da festa, em postagem nas redes sociais.

De acordo com a imprensa argentina, a não inclusão da Casa Rosada no trajeto tem o objetivo de evitar politizar a conquista. O presidente do país, Alberto Fernández, que chegou a declarar feriado nesta terça-feira por conta da comemoração, tem popularidade baixa entre os argentinos.