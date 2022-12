Marroquinos fazem festa em Rabat para receber a seleção após quarto lugar na Copa do Mundo - AFP

Publicado 20/12/2022 18:18 | Atualizado 20/12/2022 18:20

fotogaleria Marrocos - Após fazer história na Copa do Mundo do Catar, a seleção do Marrocos foi recebida com festa nesta terça-feira em Rabat, capital do país. Os marroquinos lotaram as ruas da cidade para saudarem os jogadores, que desfilaram em carro aberto.

O Marrocos fez história ao terminar a Copa do Mundo do Catar na quarta colocação. Foi a primeira vez que uma seleção africana conseguiu chegar às semifinais do Mundial. O time do técnico Walid Regragui foi derrotado por 2 a 0 pela França e não conseguiu chegar à final. Na disputa de terceiro lugar, os marroquinos foram superados pela Croácia por 2 a 1.

Na fase de grupos da Copa, Marrocos surpreendeu ao terminar na primeira posição em um grupo que contava com Croácia e Bélgica. Nas fases seguintes, eliminou Espanha e Portugal antes de chegar às semifinais.