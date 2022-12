Mbappé voltou aos treinos do PSG três dias após derrota na final da Copa do Mundo - Divulgação

Publicado 21/12/2022 12:32

França - Kylian Mbappé não perdeu tempo lamentando a derrota da França para a Argentina, na final da Copa do Mundo, no último domingo. Três dias após ser vice-campeão mundial, o atacante voltou aos treinos no Paris Saint-Germain, na capital francesa.

Ele tá de volta! @KMbappe pic.twitter.com/x6Y9TuFQmD — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) December 21, 2022 O reencontro entre @KMbappe e o professor Christophe Galtier pic.twitter.com/t7LfjLWUvc — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) December 21, 2022 O anúncio do retorno de Mbappé aos treinos foi confirmado pelo próprio clube parisiense, que compartilhou alguns registros do craque. Em um deles, o jogador aparece cumprimentando o técnico Christophe Galtier.

O rápido retorno de Mbappé aos treinos surpreendeu os europeus. O que se imaginava era que o atacante teria um período de folga por conta do desgaste no Mundial, como acontece com a maioria dos jogadores.

Mbappé foi um dos principais nomes da Copa do Mundo do Catar. O camisa 10 da França terminou a competição como artilheiro, com oito gols marcados.