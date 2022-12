Polícia entrou em confronto com torcedores na festa do título da Argentina - AFP

Publicado 21/12/2022 11:01

Argentina - A festa pelo tricampeonato mundial da Argentina, pelas ruas de Buenos Aires, na última terça-feira, terminou em conflito entre policiais e torcedores. A confusão aconteceu no fim da noite, quando autoridades tentaram desalojar área do Obelisco, ponto mais cheio da cidade.

Por conta da resistência de torcedores, o batalhão de choque precisou ser acionado. Alguns deles atiraram garrafas e objetos de vidro contra policiais, que revidaram com tiros de borracha. Há também relatos de que lojas foram saqueadas. Segundo o jornal "Clarín", 21 policiais e bombeiros ficaram feridos. De acordo com a polícia, 14 pessoas foram detidas.

Tradicionalmente, o Obelisco é palco de comemorações do povo argentina e lotou durante os jogos da Copa do Mundo. Inicialmente, a previsão era que o desfile com os jogadores campeões mundiais passasse pelo local, mas a rota foi alterada por conta da superlotação nas ruas.

A estimativa é de que cinco milhões de pessoas foram às ruas de Buenos Aires para a comemoração. Ao longo do dia, os serviços de emergência da cidade atenderam 31 pessoas. Em geral, elas apresentavam ferimentos lesões como politraumatismo e fraturas diversas, ocasionadas por subirem em locais inapropriados, como marquises e semáforo.