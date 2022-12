Gabriel Jesus posta foto de muletas - Reprodução

Publicado 22/12/2022 17:34

Rio - Cortado da Copa do Mundo após se lesionar na última rodada da fase de grupos, contra Camarões, o atacante Gabriel Jesus compartilhou nesta quinta-feira, em suas redes sociais, uma foto em que aparece utilizando muletas. O atacante da seleção brasileira precisou passar por uma cirurgia no joelho direito no início do mês.

Após o corte da Seleção, Gabriel Jesus voltou a Londres para ser reavaliado pelo Arsenal e os médicos do clube constataram a necessidade da intervenção cirúrgica. Ele foi operado no dia 6 de dezembro e teve alta do hospital no dia seguinte.

Até o momento, o Arsenal evita dar prazo para Jesus retornar aos gramados. No entanto, a expectativa inicial é que a recuperação dure pelo menos três meses.