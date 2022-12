Salt Bae tirou foto com Messi e tocou na taça da Copa do Mundo - Foto: Reprodução/Instagram @nusr_et

Publicado 22/12/2022 17:33 | Atualizado 22/12/2022 17:37

A Fifa investiga o acesso do chef Salt Bae, conhecido pela carne folheada a ouro, no gramado do Estádio Lusail durante a comemoração da Argentina pelo título da Copa do Mundo. A informação é do jornal inglês "Sky Sports".

O chef, cujo verdadeiro nome é Nurset Gokce, esteve no campo, tirou foto com os jogadores e ainda tocou na taça da Copa do Mundo. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que alguns atletas não esconderam o incômodo com a presença do cozinheiro no local. Em determinado momento, Messi, por exemplo, ignorou a presença de Salt Bae, mas não escapou de tirar uma foto com ele.

À "Sky Sports", a Fifa informou que o acesso do chef não foi autorizado. Além disso, a entidade ressaltou que apenas os vencedores e chefes de estado podem tocar no troféu durante a cerimônia de enceramento.

"Após uma revisão, a FIFA estabeleceu como os indivíduos obtiveram acesso indevido ao campo após a cerimônia de encerramento no estádio Lusail em 18 de dezembro. A ação interna apropriada será tomada", disse um porta-voz da Fifa, ao jornal.

Vale destacar que Salt Bae já era conhecido antes mesmo da Copa do Mundo. Sua churrascaria atrai clientes famosos, como jogadores de futebol. Aliás, durante o Mundial do Catar, integrantes de algumas seleções - incluindo a brasileira - visitaram o local.