Publicado 22/12/2022 13:59

Catar - Chamado de bobo por Lionel Messi após a classificação da Argentina sobre a Holanda, nas quartas de final da Copa do Mundo, o atacante holandês Wout Weghorst, que fez dois gols na partida, falou sobre a polêmica em que se envolveu com o craque. Em entrevista ao site turco "En Son Haber", o jogador do Besiktas garantiu que não teve a intenção de provocar o craque naquele momento e ironizou a situação.