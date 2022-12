Comemoração de Messi ao marcar contra a Holanda - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Comemoração de Messi ao marcar contra a HolandaFOTO: FRANCK FIFE / AFP

O clima quente em Holanda e Argentina, pelas quartas de final da Copa do Mundo, não ficou apenas no campo. Em vídeos que circulam na internet, Messi, enquanto concede uma entrevista a um canal argentino, incomoda-se com os olhares do atacante Weghorst e o chama de bobo ao vivo. Durante a confusão perto do vestiário, o holandês conversa com outros jogadores argentinos e se defende.

"Eu só estava esperando para dar a mão a ele. Costumava ser assim. Isso não é respeitoso", diz Weghorst, autor dos dois gols da Holanda no empate em 2 a 2, decidido a favor da Argentina nos pênaltis (4 a 3), na sexta-feira (9).



No vídeo, é possível ver Messi irritado. Ele interrompe a entrevista e diz: "O que foi, bobo? O que foi, bobo? Sai para lá, bobo". Até o jornalista diz "tranquilo" ao craque.



Na sequência o camisa 10 explicou a reação: "O 19 (Weghorst) entrou para provocar, e o treinador deles foi desrespeitoso conosco", disse Messi, também reclamando de Louis Van Gaal.

No jogo mais faltoso da Copa do Mundo (48 faltas, sendo 30 da Holanda), houve um momento de confusão após a Holanda diminuir para 2 a 1, com Paredes chutando a bola em direção ao banco de reservas holandês.





Classificada para a semifinal da Copa do Mundo, a Argentina enfrenta a Croácia na terça-feira (13), às 16h (de Brasília).