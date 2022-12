Festa da torcida marroquinha em Paris terminou em confusão com a policia local - Reprodução/Twitter @ClementLanot

Publicado 10/12/2022 20:08

Paris - A comemoração dos torcedores de Marrocos em Paris, capital da França, terminou em tensão, neste sábado (10). Cerca de 20 mil marroquinhos foram até as ruas para comemorar a vitória sobre Portugal, e a classificação para a semifinal da Copa do Mundo do Catar. No entanto, durante a festa, a polícia local entrou em conflito com os torcedores, na tentativa de dispersão.

Tirs de mortiers sur les camions de gendarmes. Incidents toujours en cours sur les #ChampsElysees. pic.twitter.com/OaXPg8V8iT — Clément Lanot (@ClementLanot) December 10, 2022

Policiais tiveram que utilizar gás lacrimogênio e bombas de efeito moral. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível notar policiais agredindo os torcedores, alguns, inclusive, já caídos no chão, sofreram chutes e golpes de cassetete.

Outros vídeos que circulam na internet mostram torcedores marroquinos jogando fogos de artifício nos policiais. Segundo a Prefeitura de Paris, 36 pessoas foram detidas por conta da confusão nas ruas e pelo conflito com os policiais.