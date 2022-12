Reação de decepção de Harry Kane após perder o pênalti contra a França nas quartas de final da Copa do Mundo - Paul ELLIS / AFP

Publicado 10/12/2022 18:59 | Atualizado 10/12/2022 19:01

Autor do primeiro gol, Harry Kane teve a oportunidade de empatar a partida entre Inglaterra e França com seu segundo pênalti na partida, neste sábado (10). No entanto, cobrou muito mal e isolou a bola, ocasionando na eliminação inglesa da Copa do Mundo. Embora irônico, o atacante já confessou que tem a vontade de se tornar um kicker na NFL, principal liga de futebol americano do mundo.

Em uma entrevista concedida em 2019, Kane confessou que possui a intenção de tentar carreira na NFL como kicker após sua aposentadoria do futebol profissional, na missão de ter sucesso em dois esportes diferentes.



"A vontade de jogar na NFL é real. Algo que em 10 ou 12 anos eu definitivamente quero tentar. É sobre a vontade de ser o melhor. Mesmo se eu baixar um jogo no meu celular, será que eu posso ser o melhor do mundo? Se você joga na Premier League e na Copa e então você joga na NFL, você seria considerado um dos maiores esportistas de todos os tempos?", revelou.



Grande fã da NFL, Harry Kane é um assíduo fã da liga profissional de futebol americano. Além disso, sua grande inspiração é o quarterback Tom Brady, indicado como maior jogador da história do esporte e vencedor de sete edições do SuperBowl.

Com a eliminação da Inglaterra, a França avança para as semifinais da Copa do Mundo para enfrentar a seleção do Marrocos, que venceu Portugal por 1 a 0 também neste sábado. O confronto será na próxima quarta-feira, (14), às 16h.