Bono comemora enquanto Cristiano Ronaldo lamenta durante Marrocos x Portugal na CopaAlberto PIZZOLI / AFP

Publicado 10/12/2022 16:43

Marrocos fez história na Copa do Mundo. Neste sábado, a seleção se tornou a primeira representante africana numa semifinal de Copa na história após bater Portugal por 1 a 0 e garantir a classificação. Um dos grandes heróis desta campanha é justamente o goleiro Yassine Bono, que já havia defendido três pênaltis contra a Espanha, e agora fechou o gol para garantir a vitória contra os portugueses.

Escolhido como melhor da partida, Bono teve um grande gesto de generosidade ao entregar o prêmio para o atacante En-Nesyri, autor do gol da classificação. Extasiado, o goleiro demonstrou sua felicidade e desabafou.



"Não tenho palavras para descrever todo o esforço dos meus companheiros. Tenho esse título porque tenho muitos jogadores comigo. Quando ouvirem sobre um jogador marroquino, saberão que eles podem jogar em alta performance e isso que me faz muito orgulhoso", afirmou Bono.



Ao lado de seu pequeno filho, Bono foi categórico ao afirmar que estava sonhando com o momento histórico de sua seleção. Além disso, o jogador falou sobre a classificação mudar toda uma mentalidade de inferioridade dos países africanos.



"Me belisque, estou sonhando. Estamos aqui para mudar a mentalidade com esse sentimento de inferioridade", concluiu.



Classificado, a seleção marroquina agora aguarda pelo vencedor entre Inglaterra e França para definir seu adversário nas semifinais. A partida será realizada na próxima quarta-feira, às 16h, no Estádio Al Bayt.