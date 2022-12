Pepe, revoltado, discute com o árbitro Facundo Tello durante Portugal x Marrocos na Copa do Mundo - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 10/12/2022 16:16

Após a derrota para Marrocos por 1 a 0 que culminou na eliminação de Portugal da Copa do Mundo, neste sábado (10), o zagueiro Pepe se revoltou com a arbitragem da partida e desabafou com fortes palavras após o apito final.



O experiente zagueiro criticou a escolha do árbitro argentino Facundo Tello para apitar a partida, um dia após a classificação da Argentina para as semifinais. Por isso, segundo Pepe, a seleção sulamericana estaria sendo favorecida para vencer o título da Copa do Catar.

"Dos oito a nove árbitros aqui do jogo, cinco eram argentinos. Posso estar errado, mas tenho muita experiência nisso. Posso dizer que eles vão dar o título para a Argentina", acusou Pepe.

Pepe criticou a escolha de um árbitro argentino para apitar a partida entre Portugal e Marrocos, especialmente após a classificação da Argentina para as semifinais na sexta-feira (9). Além disso, ele disparou contra a 'cera' da equipe marroquina e afirmou que apenas Portugal quis jogar.



"E vou ter que falar, é mais forte do que eu. É inadmissível um árbitro argentino apitar nosso jogo hoje aqui. Depois do que aconteceu ontem, de o Messi falar, de toda Argentina falar, um argentino vem aqui e apita. Não digo que ele veio condicionado, mas o que jogamos no segundo tempo? Não jogamos nada", disparou Pepe, que seguiu:



"O goleiro deles (fazendo cera) sem parar, e só oito minutos de acréscimo. Nós trabalhamos muito sério. Num campeonato do mundo, um árbitro dar oito minutos... Não jogamos nada na segunda parte. A única equipe que queria jogar era Portugal. Estamos tristes. Tínhamos qualidade para ganhar o campeonato do mundo, infelizmente não conseguimos", lamentou.