Neymar foi um dos jogadores que mais se emocionou após a derrota do Brasil para a Cróacia - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 10/12/2022 14:39 | Atualizado 10/12/2022 14:40

Catar - A delegação da seleção brasileira se despediu do Catar na manhã deste sábado (10). 23 dos 26 atletas embarcaram em um voo fretado pela CBF, que fez parada em Londres, onde 21 jogadores desembarcaram, e seguiu para o Rio de Janeiro, onde ficarão os atletas que jogam no Brasil e a comissão técnica da Seleção. Além de Gabriel Jesus e Alex Telles, que, por conta de lesão foram embora do país árabe mais cedo, Neymar também não voltou junto dos demais jogadores, por opção própria.



O astro do Paris Saint-Germain deixou o Catar em seu jato particular pois estava "de cabeça quente e precisando pensar". A informação é do jornalista Felipe Andreoli, da Globo.

Após a eliminação nos pênaltis, Neymar foi um dos jogadores que mais se emocionou e chorou no gramado. Em uma rede social, o atacante do PSG destacou estar "destruído psicologicamente"

Neymar possui um jato modelo Cessna 680 Citation, avaliado em aproximadamente R$ 94 milhões. A aeronave pode ser configurada para transportar entre oito a 12 passageiros. No entanto, a capacidade e a decoração do jato do camisa 10 da seleção brasileira é desconhecida.