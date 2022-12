Daniel Alves consola Neymar - AFP

Publicado 10/12/2022 13:46

Catar - Jogador mais experiente da seleção brasileira, o lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, prestou apoio a Neymar em um post nas redes sociais. O ex-jogador do Barcelona chamou o camisa 10 de "exemplo de brasileiro" e escreveu palavras de consolo ao craque do PSG.

"Coloco essa imagem primeiro porque é assim que quero sempre quero lembrar de você e quero que também todos lembrem assim de você. Você é exemplo de brasileiro que saiu do nada e conquistou mais do que sonhou. Chorar é parte do processo, mas sorrir é o que faz com que lembremos de que todo o sacrifício que fizemos valeu a pena", afirmou.

Daniel Alves ainda falou sobre a motivação que Neymar tem de jogar futebol. De acordo com o lateral, o camisa 10 não faz isso para seu próprio ego e sim para motivar as pessoas.

"Muitas vezes o troféu fazem muitas pessoas se equivocarem, achando que são melhores do que as outras porque ganharam… mas não, não sabem que isso é apenas uma distração que alimenta continuamente os seus egos. Ganhar para mim que sou considerado o maior vencedor da história desse esporte, significa inspirar pessoas, assim como você Neymar faz. Os maiores troféus das nossas vidas sempre será as pessoas que consigamos impactar nessa sociedade através do nosso exemplo", disse.