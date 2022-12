Jogadores da seleção brasileira já retornaram para suas casas após eliminação na Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Jogadores da seleção brasileira já retornaram para suas casas após eliminação na Copa do MundoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 10/12/2022 10:38

Depois de ser eliminada pela Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira encerrou sua passagem pelo Catar na manhã deste sábado (10), quando a delegação deixou Doha rumo a Londres, na Inglaterra. Parte do grupo já havia deixado o hotel tomando seus caminhos de forma particular, enquanto outros são esperados no Rio de Janeiro, que será o destino final desta viagem de volta.

A delegação do Brasil deixou o Westin Doha Hotel por volta das 5h45 (de Brasília) rumo ao aeroporto, onde tinha voo fretado marcado para decolar às 6h50. No entanto a saída da aeronave acabou atrasando, decolando por volta das 7h40.



Uma parte dos jogadores como Alex Sandro, Alisson, Bruno Guimarães, Martinelli, Vini Jr., entre outros, já havia deixado o hotel durante a madrugada no Catar e partiu em direção às suas casas na Europa. Não há informação se eles devem vir ao Brasil nos próximos dias, certo mesmo é que não estão no voo com os demais atletas e devem se juntar a seus clubes em breve.



A próxima parada do voo fretado da Seleção é Londres, onde a chegada está prevista para acontecer às 14h (de Brasília). Na capital inglesa, outra boa parte dos jogadores desembarcará. Segundo informações do SporTV, Neymar ficou no Catar e não embarcou com o restante da delegação.



Já o destino final desse voo é o Rio de Janeiro, onde a comissão técnica desembarcará. Em relação aos jogadores, poucos deles além de Weverton, Pedro e Everton Ribeiro, que atuam no país e estão de férias em seus clubes, devem chegar com a delegação da CBF.



Os próximos dias devem ser de definições na entidade, já que a saída de Tite, ainda confirmada apenas pelo próprio treinador, desencadeará em uma série de mudanças. Além da busca por um novo técnico, a tendência é que haja uma renovação nos cargos diretivos da seleção brasileira.