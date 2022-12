Sofyan Amrabat - AFP

Sofyan AmrabatAFP

Publicado 10/12/2022 21:30

Catar - Um dos destaques da classificação de Marrocos, o volante Sofyan Amrabat, de 26 anos, se emocionou com a festa dos torcedores africanos no estádio Al Thumama. O jogador da Fiorentina exaltou a atmosfera criada no Catar e disse que a equipe tem se sentido no seu país.

"Parece que estamos jogando em casa. O estádio é vermelho, do Marrocos. Jogamos com o coração, jogamos pelo nosso país. Uma seleção inacreditável, com espírito fortíssimo", afirmou.

Youssef En-Nesyri foi o herói da vitória sobre Portugal que deu a seleção de Marrocos a vaga na semifinal da competição. Foi a primeira vez na história que uma equipe africana conseguiu ir tão longe na Copa do Mundo.