Olivier Giroud - AFP

Publicado 10/12/2022 19:20

Catar - Campeão pela França em 2018, Olivier Giroud está vivendo na Copa de 2022 uma sensação bem diferente do Mundial anterior. Após passar em branco na Rússia, no Catar, o atacante é o vice-artilheiro da competição e acabou decisivo ao fazer o gol da classificação da seleção francesa contra a Inglaterra. Ao fim do jogo, o centroavante destacou a assistência de Griezmann para o seu gol.

"É extraordinário. Conseguimos trabalhar muito bem na defesa. Isso me lembrou um pouco o jogo contra a Bélgica em 2018. Infelizmente, acabamos sofrendo aquele pênalti e depois no fim conseguimos um bom ataque. Teve a bola cruzada. Eu tentei cadenciar o jogo, e na vida é preciso sempre ter fé. Eu sabia que teria uma chance a mais. Eu sabia que o Griezmann me daria uma bola a mais, e estou muito feliz", afirmou.

O atacante do Milan aproveitou para elogiar a atuação da Inglaterra, que chegou a ser superior em boa parte da partida. Na próxima fase, a França terá a surpresa da Copa, a seleção de Marrocos, como a adversária para disputar mais uma final de Copa.

"Foi um jogo incrível. Sabíamos bem do potencial dessa geração de jovens talentos ingleses. Eles jogaram bem também, e nós impusemos um jogo sólido. Tentamos jogar muito bem no contra-ataque e fomos pressionar lá na frente. É um orgulho total dessa seleção, e espero que a gente vá o mais longe possível", disse.