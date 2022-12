Fernando Santos é o técnico da seleção de Portugal e tem contrato até 2024 - FOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

10/12/2022

O contrato de Fernando Santos com a seleção portuguesa vai até a Eurocopa de 2024, e o treinador de 68 anos vai se reunir com Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, para decidir o futuro na equipe após a eliminação para Marrocos, nas quartas de final da Copa do Mundo. Mesmo assim, ele deixou claro que não irá pedir demissão do cargo.

"Vou amanhã para Lisboa. Lá vou conversar com o presidente (da federação portuguesa, Fernando Gomes), que é como sempre fizemos, e vamos entender o que é melhor para a equipe portuguesa", declarou Fernando Santos em sua coletiva de imprensa.



Pelo segundo jogo consecutivo, o treinador português optou por começar com Cristiano Ronaldo no banco de reservas, colocando o astro em campo no segundo tempo. Ele não mostrou arrependimento com a decisão e explicou que usou a cabeça ao invés do coração para tomar essa iniciativa.



"Não me arrependo. Cristiano é um jogador enorme. Entrou quando entendemos que era preciso. Não tenho arrependimentos. A decisão estratégica foi das mais difíceis, mas não posso pensar com o coração, tenho que pensar com cabeça. Não é que o Ronaldo já não seja um grande jogador, não tem a ver com isso", ponderou.







O treinador da seleção portuguesa admitiu que a equipe lusa demorou para impor seu ritmo de jogo, mas destacou a entrega dos jogadores.



" No primeiro tempo houve dificuldades. Demoramos muito tempo para entrar no jogo. Os jogadores queriam mas não conseguiam, eles tinham muita vontade. Estavam muito confiantes mas a verdade é que não conseguimos realizar o nosso jogo, apesar das situações de gol. Não conseguimos. Os jogadores trabalharam muito", disse.



Com tantas chances criadas ao longo dos 90 minutos, Fernando Santos lamentou a falta de sorte da equipe para levar empatar o jogo.



"Não tivemos uma pontinha de sorte. Há jogos em que se não consegue mostrar sua capacidade e criatividade, uma pontinha de sorte é o suficiente para ganhar. Nos primeiros minutos tivemos um lance muito bom do Félix. Depois tivemos uma bola na trave do Bruno. Na parte final, o Pepe não conseguir fazer. Faltou uma pontinha de sorte", concluiu.