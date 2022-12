Cristiano Ronaldo deixando o campo em prantos após a eliminação de Portugal - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 10/12/2022 15:05

Grande surpresa da Copa do Mundo de 2022, Marrocos aprontou uma na manhã deste sábado (10). A seleção africana eliminou Portugal por 1 a 0 e avançou para as semifinais. No fim, uma cena marcante: o astro Cristiano Ronaldo deixou o gramado chorando com a decepção.

Depois de começar a partida no banco de reservas, Cristiano entrou na segunda etapa e não conseguiu ter uma boa atuação na partida. Com o término da partida, não falou com ninguém, seja companheiros de equipe ou jornalistas, e foi direto para os vestiários em prantos.

Enquanto caminhava para deixar o campo, um torcedor invadiu o campo e foi na direção do atleta para agredi-lo, mas foi contido a tempo por seguranças. Cristiano, chorando, não se importou com a situação e seguiu o trajeto.

Marrocos bateu Portugal por 1 a 0 com gol de En-Nesyri no fim do primeiro etapa, se tornando o primeiro país africano a alcançar as semifinais na história da Copa do Mundo. Agora, a seleção aguarda pelo vencedor do confronto entre França e Inglaterra, neste sábado, às 16h, para conhecer seu próximo adversário.