Publicado 10/12/2022

Rio - A musa da Copa do Mundo, Ivana Knoll não para de comemorar a classificação da Croácia para a semifinal da competição e provocar a seleção brasileira eliminada nos pênaltis. Em seu perfil no Instagram, a beldade postou uma imagem fazendo a "dança do Pombo", marca do atacante Richarlison, do Tottenham, e da Seleção.

"Faça sua dança de pombo no caminho de volta para casa", ironizou Ivana. A croata já havia "tirado onda" com os brasileiros ainda no estádio da Educação, palco da partida entre Croácia e Brasil. Na ocasião, ela gravou um vídeo comemorando a vitória nos pênaltis com os dizeres: "Quem é Brasil?".



Modelo e influenciadora, Ivana também foi eleita a musa da Croácia nas Copas de 2014 e 2018. Tanto na edição do Brasil quanto na seguinte, na Rússia, ela ficou marcada por seus looks sexy nas arquibancadas dos estádios.

O jornal britânico The Sun, o norte-americano New York Post e o austríaco Heute citaram Ivana como a torcedora mais bela da Copa do Mundo.



Apesar de encantar nas arquibancadas, Ivana tem sido crítica em relação à realização do Mundial no Catar. Através dos Stories de seu Instagram, a modelo reclamou da organização da Copa.



"Isso é um desastre! Sinto muito por todas as pessoas que não conseguiram vir à Copa do Mundo por causa da pior organização da história. Meus amigos não conseguiram os documentos após 20 dias, mesmo com todos os ingressos até a final. Nenhum deles!"