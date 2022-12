Daniella Chávez - Reprodução / Instagram

Publicado 10/12/2022 12:55 | Atualizado 10/12/2022 12:58

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, nascida no Chile, e que mora no México, segue comentando a Copa do Mundo. Em seu perfil no Twitter, a beldade provocou os argentinos e afirmou que vai apostar na classificação da Croácia para a final da Copa do Mundo.

"Vou apostar 10 mil dólares (cerca de R$ 52 mil) na Croácia", disparou Daniella. Nesta Copa do Mundo, a musa já havia feito uma provocação a Lionel Messi, antes do confronto entre México e Argentina pela fase de grupos.

Durante a partida entre Holanda e Argentina, Daniella fez críticas a atuação dos sul-americanos e também aos analistas esportivos da imprensa mexicana, que segundo ela, estavam elogiando a atuação dos bicampeões mundiais. Após disputa nos pênaltis, a equipe de Messi se classificou para a semifinal.

"Nenhum comentarista de futebol é tão claro! Ficam com a idolatria do Messi e não viram que a Argentina não joga... e se pressionam sucumbem... Estava comentando o jogo e estava claro o que iria acontecer!!", comentou ela sobre o empate da Holanda no fim do tempo normal.